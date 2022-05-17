أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ اليوم قرارًا بتكليف الدكتور حسن بن محسن خرمي، مديرًا لتعليم الرياض.

مسيرة مدير تعليم الرياض

بدأ الدكتور حسن بن محسن خرمي، حياته المهنية بالإشراف على مشروع بناء نظام معلومات جغرافي لإسكان الحجاج التابعين لمؤسسة مطوفي (حجاج جنوب آسيا) داخل المملكة، ثم تدرج في المناصب حتى أصبح مدير تعليم الرياض حاليا.

ولد الدكتور حسن بن محسن خرمي، في العاصمة الرياض بالمملكة، وحصل على البكالوريوس في جامعة أم القرى عام 2006 في تخصص التقنيات الجغرافية والخدمات، ثم حصل على درجة الماجستير في جامعة نيو إنجلند من كلية العلوم البيئية والريفية عام 2010 في تخصص علم المعلومات الجغرافية، كما حصل على درجة الدكتوراه في نظم المعلومات الجغرافية من الجامعة نفسها في أستراليا عام 2013.

وحصل مدير تعليم الرياض الجديد على رتبة أستاذ مساعد في نظم المعلومات الجغرافية من جامعة أم القرى عام 1434 هـ، ثم حاز على رتبة أستاذ مشارك في نظم المعلومات الجغرافية من جامعة جازان عام 1438 هـ.

أهم المناصب التي شغلها

شغل الدكتور حسن بن محسن خرمي، العديد من المناصب خلال رحلته، فكان مشرفاً في مشروع بناء نظام معلومات جغرافي لإسكان الحجاج التي تندرج لمؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا داخل مكة، كما شغل منصب مشرف العلاقات العامة في نادي الطلبة السعوديين بمدينة أرميدال في أستراليا سنة 2010، وتقلد منصب رئيس نادي الطلبة السعوديين بمدينة أرميدال عام 2011.

وتقلد منصب أستاذ نظم المعلومات الجغرافية المساعد بقسم الجغرافيا في جامعة أم القرى، ومنصب مستشار غير متفرغ بأمانة جدة إلى سنة 2016، وتولى منصب نائب مدير مركز الابتكار التقني لأنظمة المعلومات الجغرافية للشؤون الإدارية بجامعة أم القرى.

وكان عضواً في لجنة الإرشاد الأكاديمي بقسم الجغرافيا في جامعة أم القرى، وعضواً في اللجنة الفنية لمكافحة نواقل الأمراض بمدينة جدة، كما كان عضوا ضمن لجنة اختيار المحاضرين والمعيدين بقسم الجغرافيا بكلية العلوم والاجتماعية في جامعة أم القرى.

ومن المناصب التي تقلدها الدكتور حسن بن محسن خرمي، أنه كان منسقاً لبعض المشاريع بمعهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى، كما تولى منصب رئيس لجنة الإبداع وريادة الأعمال بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة أم القرى، وعمل محاضراً غير متفرغ بجامعة نيو إنجلند الأسترالية.

وشغل منصب وكيل معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى، كما تقلد منصب أمين مجلس معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى.