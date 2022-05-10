يسلط معهد الإدارة العامة الضوء على منصات التوظيف الإلكترونية باعتبارها من الأمور المهمة للشباب والشابات الباحثين عن فرص عمل.

ويعقد المعهد ورشة عمل اليوم ضمن الفعاليات المصاحبة لحفل الخريج والوظيفة 26 الافتراضي الذي انطلق مساء أمس الاثنين افتراضيًا برعاية أمير الرياض للعام التدريبي الحالي 1443هـ.

مشاركة معهد الإدارة في مؤتمر التعليم

من جهة أخرى يشارك في “المؤتمر الدولي للتعليم 2022″، والمعرض المصاحب له، المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتتمثل مشاركة المعهد في جناح خاص للتعريف بالمعهد ومنتجاته ومبادراته، ونشاطاته وإمكاناته، بالإضافة إلى استعراض التقنيات الحديثة في التدريب، التي يتم خلالها التعريف بخدمات وبرامج مركز الأعمال، ومنصة إثرائي، ومركز اللغة الإنجليزية، وبرنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية.

ويشارك المعهد في المؤتمر بتنفيذ ورشة عمل بعنوان (مهارات الاتصال في بيئة العمل)، كما ينظم مسابقة تفاعلية للزائرين، تتضمن أسئلة عن نشاطات المعهد المختلفة، ويقدم جوائز متنوعة كتخفيض في أسعار الدورات التدريبية عبر منصة إثرائي، وغيرها.