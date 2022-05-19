استعاد العديد من رواد تويتر ذكرياتهم مع أغاني المطرب الكويتي عبدالكريم عبدالقادر الذي عُرف باسم الصوت الجريح، وهو اللقب الذي منحه له الجمهور بعد أغنية أجر الصوت.
🎶full of fun
— Bander (@ydy_w5) May 19, 2022
ذكريات الزمن الجميل
وتداول المغردون عشرات المقاطع من أغاني عبدالقادر مع تعليقات تؤكد أنه جوهرة فنية من الصعب أن يتم تعويضها على مر الزمان، فيقول حساب باسم “اتحادي” : “عبدالكريم عبدالقادر تاريخ وفنان من الزمن الجميل، أبو خالد أيقونة وأسطورة حقيقية في عالم الغناء العربي”، بينما قالت “الهنوف” :”أبو خالد هرم في الأخلاق قبل الفن”، وراح آخر باسم “غيم” يقول :”هذا أول حب لي عبدالكريم عبدالقادر”.
من هو عبدالكريم عبدالقادر؟
ويعد المطرب عبدالكريم عبدالقادر واحدًا من أشهر المطربين العرب في تاريخه وهو كويتي الجنسية من مواليد 13 يونيو من العام 1941، ونشأ في طفولة صعبة وبدأ مسيرته العملية في وزارة الداخلية الكويتية، ثم انتقل منها إلى قسم الموسيقى في وزارة الإعلام.
هذا اول حب لي 🥺🖤 #عبدالكريم_عبدالقادر pic.twitter.com/YLqd6NwFz4
— غيم (@3yo0omh) May 19, 2022
ونال صوت المطرب الراحل إعجاب العديد من الملحنين القدامى الذي قرروا تبني صوته وكان من بينهم الملحن يوسف المهنا والذي لحن له أغنيته “شوقي سعى إلى المدينة”.
ترك عبدالكريم العديد من البصمات الغنائية التي أحدث أثرًا في عالم الفن والموسيقى والغناء، ومن أجمل ما غنى أغنية “تكون ظالم” وأغنية “سرى الليل يا قمرنا”، وتعاون معه العديد من المؤلفين أمثال محمد محروس والدكتور عبدالله محمد العتيبي، كما لحن له مشاهير الموسيقى وأبرزهم أحمد باقر وتعاون أيضًا مع شباب الملحنين مثل مصطفى العوضي.
حقيقة مرضه
في 21 سبتمبر 2021 عاد الفنان عبدالكريم عبدالقادر بقوة إلى الساحة الإعلامية والفنية بعد تداول أنباء عن مرضه، إلا أن نجله خالد عبدالكريم طمأن جمهوره بأن والده بصحة جيدة ودخل إلى المستشفى لإجراء عدد من الفحوصات الطبية التي جاءت جميعها إيجابية.
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