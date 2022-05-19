استعاد العديد من رواد تويتر ذكرياتهم مع أغاني المطرب الكويتي عبدالكريم عبدالقادر الذي عُرف باسم الصوت الجريح، وهو اللقب الذي منحه له الجمهور بعد أغنية أجر الصوت.

ذكريات الزمن الجميل

وتداول المغردون عشرات المقاطع من أغاني عبدالقادر مع تعليقات تؤكد أنه جوهرة فنية من الصعب أن يتم تعويضها على مر الزمان، فيقول حساب باسم “اتحادي” : “عبدالكريم عبدالقادر تاريخ وفنان من الزمن الجميل، أبو خالد أيقونة وأسطورة حقيقية في عالم الغناء العربي”، بينما قالت “الهنوف” :”أبو خالد هرم في الأخلاق قبل الفن”، وراح آخر باسم “غيم” يقول :”هذا أول حب لي عبدالكريم عبدالقادر”.

من هو عبدالكريم عبدالقادر؟

ويعد المطرب عبدالكريم عبدالقادر واحدًا من أشهر المطربين العرب في تاريخه وهو كويتي الجنسية من مواليد 13 يونيو من العام 1941، ونشأ في طفولة صعبة وبدأ مسيرته العملية في وزارة الداخلية الكويتية، ثم انتقل منها إلى قسم الموسيقى في وزارة الإعلام.

ونال صوت المطرب الراحل إعجاب العديد من الملحنين القدامى الذي قرروا تبني صوته وكان من بينهم الملحن يوسف المهنا والذي لحن له أغنيته “شوقي سعى إلى المدينة”.

ترك عبدالكريم العديد من البصمات الغنائية التي أحدث أثرًا في عالم الفن والموسيقى والغناء، ومن أجمل ما غنى أغنية “تكون ظالم” وأغنية “سرى الليل يا قمرنا”، وتعاون معه العديد من المؤلفين أمثال محمد محروس والدكتور عبدالله محمد العتيبي، كما لحن له مشاهير الموسيقى وأبرزهم أحمد باقر وتعاون أيضًا مع شباب الملحنين مثل مصطفى العوضي.

حقيقة مرضه

في 21 سبتمبر 2021 عاد الفنان عبدالكريم عبدالقادر بقوة إلى الساحة الإعلامية والفنية بعد تداول أنباء عن مرضه، إلا أن نجله خالد عبدالكريم طمأن جمهوره بأن والده بصحة جيدة ودخل إلى المستشفى لإجراء عدد من الفحوصات الطبية التي جاءت جميعها إيجابية.