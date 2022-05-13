لا يزال عدم تحديد الموعد الجديد للقاء الهلال والاتحاد بالجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يثير الجدل بعد أن تردد أنه سيقام يوم الاثنين 16 مايو أو الثلاثاء 17 مايو.

وكانت مباريات الجولة الـ27 تم تأجيلها بشكل مفاجئ اليوم الجمعة حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

نهائي كأس الملك قد يغير الموعد المقترح لـ كلاسيكو الهلال والاتحاد

وذكر الإعلامي عبدالله الحنيان عبر حسابه في “تويتر” : “إلى الآن لم يتم تحديد موعد الكلاسيكو، خاصة بسبب صعوبة إقامته مساء الثلاثاء المقبل، وفي ظل اعتماد نهائي كأس الملك بين الهلال والفيحاء الخميس 19 مايو”.

كان من المفترض مواجهة الهلال لـ الاتحاد بعد غد الأحد 15 مايو، ولكن بسبب تأجيل مباريات الجولة الـ27 كانت تقارير ذكرت أن الكلاسيكو قد يُقام الاثنين أي بعد موعد المباراة الأصلي بـ 24 ساعة، أو يقام الثلاثاء.

الهلال يستعد لمواجهة الفيحاء في نهائي كأس الملك في الجوهرة المشعة يوم الخميس المقبل.