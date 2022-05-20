يخوض الفريق الكروي الأول بنادي النصر، مباراة مهمة غدًا السبت أمام نادي الرائد، وذلك ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتلقى الفريق الأول مفاجأتين إحداهما سارة والأخرى صادمة، حيث أصبح المصابون وعلى رأسهم الكاميروني فينسينت أبو بكر والأوروجوياني جوناثان رودريغيز في أفضل حال وأتم جاهزية للمشاركة، أما الصدمة فتتمثل في احتمالية غياب الأرجنتيني بيتي مارتينيز عن مواجهة الرائد للإصابة.

ويرغب العالمي في تحقيق الفوز والوصول للنقطة رقم 54 والاقتراب من الوصافة التي يحتلها نادي الهلال.

وكان أصفر العاصمة فاز على فريقي الفيحاء والشباب في آخر مباراتين له بـ دوري المحترفين.

الثلاثي الأقرب لمغادرة النصر بالصيف:

وكان الثلاثي ”الأرجنتيني بيتي مارتينيز، الكاميروني فينسينت أبو بكر، الأوروجوياني جوناثان رودريغيز” ارتبط أسمهم بمغادرة النصر بحسب تقارير صحفية.

فينسينت أبو بكر سيغادر مع وجود عرض من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي للتعاقد معه، حيث يرغب في المغادرة لأسباب عائلية، بينما تراجع مستوى جوناثان رودريغيز وعدم قدرته على تقديم ما تطمح إليه جماهير العالمي، جعلت إدارة العالمي تفكر في بيعه.

إصابة بيتي مارتينيز التي استمرت لعدة أشهر، جعلت إدارة النصر أيضًا تفكر في بيعه، خاصة أنه لم ينجح في الوصول لمستوى جيد مع أصفر العاصمة.

وكشفت صحيفة Elfutbolero المكسيكية أن الأوروجوياني جوناثان رودريغيز اتخذ قرارًا بالرحيل عن صفوف العالمي بسبب عدم تأقلمه على طريقة اللعب في النادي.