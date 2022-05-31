أفاد موقع إخباري استقصائي iStories، اليوم الثلاثاء، بأن أكثر من 3000 جندي من روسيا خسروا أرواحهم في أوكرانيا بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الصراع الروسي الأوكراني.

وقد تمكن الموقع من جمع بيانات وفاة 3043 جنديًا روسيًا من خلال المعلومات المتاحة والتحقق منها، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو التقارير الإخبارية أو تأكيد الأقارب.

وفي تحقيق منفصل، ذكرت الـ BBC أن عدد القتلى العسكريين في البلاد قد تجاوز 3000 في أوكرانيا، ذلك في حين أن روسيا أعلنت آخر مرة عن خسائرها العسكرية بعد أكثر من شهر بقليل من دخولها لأوكرانيا قائلة إن 1351 جنديًا قد قتلوا.

وإذا فُقد هذا العدد كل شهر، سيكون عدد الجنود الذين فقدوا أرواحهم في حدود 4000 شخص.

التقديرات الغربية للخسائر الروسية

أما التقديرات الغربية فتذهب لمنحنى آخر، حيث تتراوح التقديرات لعدد القتلى في روسيا من 15000 من قبل وزارة الدفاع البريطانية إلى أكثر من 30000 من قبل المسؤولين الأوكرانيين.

ووجد iStories أن أربعة من كل خمسة من القتلى تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عامًا، بمتوسط ​​28 عامًا.

عدد القتلى في أوكرانيا

تحت عنوان: أوكرانيا في وضع أسوأ مما تعتقد قالت صحيفة ذا تايمز، إنه قد قُتل ما يقرب من 10000 جندي في دونباس وحدها، وبالإضافة إلى سقوط دونباس فإن روسيا الآن تسيطر على المزيد من الأراضي الأوكرانية بشكل ملحوظ منها خيرسون وماريوبول وأوبلاست وزابوريزي.

ولا تنشر وزارة الدفاع الأوكرانية أعداد الضحايا القتالية للحفاظ على الروح المعنوية للجيش، لكن الخبراء يعتقدون أنها فقدت ما لا يقل عن 25 ألفًا منذ 24 فبراير.

وبحسب التايمز، فإنه بعد مرور شهرين ونصف من دخول روسيا بلغت خسائر أوكرانيا 10% على الأقل من جيشها المنهك والذي يبلغ تعداده 250 ألفًا.