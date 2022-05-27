تداول مغردون مقاطع فيديو لهطول أمطار الخير والبركة مصحوبة بحبات البرد جنوب الطائف، ما تسبب في جريان سيل وادي الهضاب بشقصان.

ووثق مغردون بالفيديو لحظات نزول البرد حيث نشر فهد المعليوي مقطع فيديو وعلق عليه بالقول “بردية جنوب الطائف طريق شقصان الآن، اللهم اجعلها أمطار خير وبركة”

برديه جنوب الطائف طريق شقصان الان 27 مايو 2022.

اللهم اجعلها امطار خير وبركه. pic.twitter.com/4kmWidkYuf — فهد المعلوي (@Fahd34261) May 27, 2022

ونشر غازي بن دخيل مقطع فيديو لطريق ميسان ـ الحدب، يظهر هطول الأمطار جنوب الطائف.

كما غرد أبو فارس، بمقطع فيديو يظهر البرد، مصحوبًا بتعليق: “بردية ميسان اللهم لك الحمد جنوب الطائف”.



بردية ميسان اللهم لك الحمد جنوب الطائف pic.twitter.com/hX3Lqq0UJm — ابو فارس (@slom2022201) May 27, 2022

ووثق عبدالرحمن السهلي، بداية الأمطار في الطائف، بمقطع فيديو



بداية الإمطار المناصير جنوب الطايف وائل سفر pic.twitter.com/hmM6Yz1NGE — عبدالرحيم السهلي (@aabboo1395) May 27, 2022

كما رصد أبو فارس أجواء ميسان بعد تساقط البرد.



اجواء ميسان بعد البرد ماشاءالله جنوب الطائف pic.twitter.com/eKHPDyAmTQ — ابو فارس (@slom2022201) May 27, 2022

توقعات الأرصاد اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره الصادر اليوم عن حالة الطقس، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ما يؤثر على مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، والجوف حائل، والقصيم ويمتد إلى الرياض.

كما توقع تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على كل من: مرتفعات جازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة. وتظهر الغيوم جزئيًا على مناطق حائل، والقصيم، والرياض، وتبوك، والحدود الشمالية، والجوف.





