قتل الجيش المصري 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في مداهمات قام بها على أوكار التكفيريين في رفح والشيخ زويد في شمال سيناء.

عمليات الجيش المصري في سيناء

ونقلت العربية نت عن مصادر أمنية مصرية القول إن الهجمات التي شنتها القوات المصرية، تأتي في إطار علميات التمشيط واسعة النطاق التي تشنها القوات المصرية لتتبع وملاحقة العناصر المتطرفة.

وأضافت العربية أن العناصر الداعشية تم تصفيتها إثر اشتباكات وقعت بالقرب من ساحل البحر في مدينة رفح وأسفرت عن استشهاد 5 جنود مصريين.

يأتي ذلك فيما لم يصدر بعد أي بيان رسمي من القوات المسلحة المصرية حول تفاصيل العملية.