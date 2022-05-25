تعرضت مدينة مزار شريف في عاصمة أفغانستان كابول، لعدة تفجيرات صباح اليوم الأربعاء ما أسفر عن مقتل 14 شخص حتى الآن.

انفجار مسجد في أفغانستان

وأوضح مقطع فيديو بثته قناة العربية حالة الذعر داخل المسجد ومحاولة إسعاف المصابين.

وأشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أن التفجير كان عبر عبوة ناسفة تم زرعها في أحد المساجد الشيعية، في كابول.

يذكر أن العاصمة كابول تعرضت اليوم إلى 3 انفجارات متتالية في مدينة مزار شريف الواقعة شمال أفغانستان، بينما وقع الانفجار الرابع قرب مسجد النبي زكريا.

وقال المتحدث باسم قوات الشرطة في ولاية بلخ، محمد عاصف لوكالة الأنباء الأفغانية: “وقعت تفجيرات في مدينة مزار شريف ولا توجد أنباء عن وقوع ضحايا”.

3 انفجارات في كابول

وأوضحت بعض وسائل الإعلام أن الانفجار الأول وقع في مزار شريف، واستهدف سيارة ركاب؛ وقد أسفر عن سقوط 10 أشخاص بين قتيل وجريح.

يذكر ان المدن الأفغانية تتعرض منذ فترة لهجمات انتحارية؛ بعضها يتحمل مسؤوليتها تنظيم داعش، والبعض الىخر لا يعلن أحد عن مسؤوليته تجاهها.

وفي 21 أبريل الماضي، شهدت المدينة تفجيرًا استهدف احد المساجد الشيعية وأسفر عن مقتل 12 شخصًا بالإضافة إلى عشرات الجرحى.