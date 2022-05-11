قتل الجيش المصري 14 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي في مداهمات قام بها على أوكار التكفيريين في رفح والشيخ زويد في شمال سيناء.

عمليات الجيش المصري في سيناء

ونقلت العربية نت عن مصادر أمنية مصرية القول إن الهجمات التي شنتها القوات المصرية، تأتي في إطار علميات التمشيط واسعة النطاق التي تشنها القوات المصرية لتتبع وملاحقة العناصر المتطرفة.

وأضافت العربية أن العناصر الداعشية تم تصفيتها إثر اشتباكات وقعت بالقرب من ساحل البحر في مدينة رفح وأسفرت عن استشهاد 5 جنود مصريين وإصابة 2 آخرين.

بيان المتحدث العسكري

من جانبه قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية في بيان له إن القوات المسلحة واصلت فجر اليوم الحادي عشر من مايو تنفيذ ضرباتها المركزة على أوكار الإرهابيين مما أسفر عن تدمير عربة ومقتل (7) عناصر تكفيرية.

وأضاف البيان كما تمكنت قوات إنفاذ القانون صباح اليوم من إحباط محاولة للهجوم على إحدى الارتكازات الأمنية وتم التعامل معها مما أدى إلى مقتل (7) عناصر تكفيرية والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف البركان، وقد تم التحفظ على جثث القتلى التكفيريين لحين تسليمهم لذويهم حال التعرف عليهم.

ونتيجة للأعمال البطولية لقوات إنفاذ القانون نال شرف الشهادة ضابط و(4) جنود كما أصيب جنديين آخرين.