قُتل 4 أشخاص في المواجهات التي وقعت اليوم بين الجيش العراقي وتنظيم اليبشة الموالي لحزب العمال الكردستاني في مدينة سنجار. وأفاد مصدر عسكري عراقي أن القتلى عبارة عن ثلاثة من العناصر الموالية للحزب وجندي عراقي.

تفاصيل هجوم اليبشة

وقال الرائد علي الراوي مسؤول إعلام الفرقة 20 بالجيش العراقي “إن الاشتباكات اندلعت فجر اليوم بعد أن قام عناصر من قوات إحدى الفصائل المسلحة التابعة لحزب العمال الكردستاني باستهداف أحد أفراد الجيش العراقي المتواجدين على الطريق المؤدي إلى مجمع حطين التابع لمدينة سنجار ما أدى إلى رد عنيف وقصف الموقع بالطائرات والدبابات العراقية”.

تدخل الأمن

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قالت في بيان لها اليوم إن “ناحية سنوني في قضاء سنجار شهدت أحداث أمنية خلال الليلة الماضية وصباح هذا اليوم حيث قامت مجموعة من ما يسمى عناصر تنظيم اليبشة، بقطع عدد من الطرق التي تربط ناحية سنوني وخانصور مع المجمعات والقرى المجاورة ونصب حواجز على هذه الطرق ومنعت حركة المواطنين بين هذه المناطق.

وأشارت الخلية إلى أن “القطع الأمنية تعاملت مع تلك العناصر المغرر بها وفق قواعد الاشتباك لفرض سلطة القانون والنظام وردت على مصادر هذه النيران بدقة وقامت بفتح الطرق أمام حركة المواطنين”.

وضع إقليم سنجار

وتوصلت بغداد وأربيل في التاسع من أكتوبر 2020 إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة المدينة من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان وإخلائها من جميع العناصر المسلحة .