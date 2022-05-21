أظهر مقطع فيديو جديد مصير اللص الذي سرق السيارة التي تركها صاحبها في وضع التشغيل داخل إحدى محطات الوقود.

حسب اللي سمعت جاه كسر بالرقبه وبالعناية الحين الله يقومة بالسلامة pic.twitter.com/29vg79akWS

— Cliff Unger (@DareUngee) May 21, 2022

وكان المشهد الأول الذي تم تداوله بكثافة عبر تويتر يوضح لحاق صاحب المركبة التي ترك بابها مفتوحًا باللص الذي حاول الهروب من الموقع وحاول قائد المركبة إخراج اللص أو إيقافه لكنه سقط على الأرض وارتطم بأحد أعمدة البنشر.

وفي المقطع الجديد ظهر اللص وقد ارتمى على الأرض فاقد الوعي، حيث تمكن قائد السيارة من جذبه خارجها حيث ارتطم اللص بالأرض بشدة وبحائط البنشر الداخلي.

تفاصيل سرقة سيارة في وضع التشغيل

وكان مقطع فيديو متداول وثق عملية السرقة التي لم تستغرق ثواني معدودة بعدما ترك قائد السيارة المركبة في وضع التشغيل وترك الباب مفتوحًا وتصادف ذلك مع مرور أحد الأشخاص وقام بسرقة المركبة.

وفي هذه الأثناء خرج قائد المركبة من الماركت وحاول جذب اللص الذي قاده حظه العاثر إلى الاصطدام بالحائط الخلفي وكاد أن يتسبب في إصابة أحد العاملين.