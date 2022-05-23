حرص أكثر من عضو ذهبي في النادي الأهلي، على دعم وتحفيز الفريق الأول لكرة القدم، قبل المباريات الحاسمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي في مرحلة الخطر:

ولعب الأهلي ضد أبها بالأمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ورفع الراقي رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويدخل في المرحلة الخطر قبل 3 جولات على النهاية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

دعم الأعضاء الذهبيين:

وعلق العضو الذهبي عبدالله السيد، قائلًا: “بالغ استيائي وحزني على النتائج المخيبة للنادي الملكي الأهلي القابع في المراكز السيئة لدوري المحترفين نتيجة لمخرجات عاجزة وفاشلة”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “من واقع عشقي للنادي وتقديري وحبي لجمهوره الوفي ولاعبيه الكبار، فإنني أعلن عن تكفلي بنفقات طاقم حكام أجانب لمباراة الملكي أمام الرائد”.

وكتب نائب رئيس النادي السابق والعضو الذهبي، بندر الدعجاني: “حبًّا وعشقًا للكيان أقدم مكافأة فوز للاعبين في مباراتنا القادمة أمام شقيقنا نادي النصر.. سائلًا الله التوفيق لرجال الأهلي”.

وقال العضو الذهبي، الدكتور خالد العيسى: “في سبيل دعم لاعبينا وتحفيزا لهم لبذل كل ما يستطيعون في الظروف التي يعيشها نادينا والتي انعكست على نتائجه ومشاركة لجماهيرنا العظيمة اهتمامها فإنني أتشرف بتقدم مكافأة فوز للاعبينا في مباراته القادمة.. وعبر الزمان سنمضي معًا”.