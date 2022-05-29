تسعى إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، أملًا في الظهور بشكل مميز في المباريات المتبقية.

إدارة الاتحاد تحفز اللاعبين

وأكدت تقارير صحافية أن إدارة الاتحاد رصدت مكافأة استثنائية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم في حالة تحقيق الفوز اليوم على الطائي، كما تعهد اللاعبون بتعويض خسارة الكلاسيكو ومصالحة الجماهير.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق الفوز في مباراتين والتعادل في أخرى، لضمان التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين دون الانتظار إلى نتائج الهلال الذي ينافسه على الصدارة.

العميد يواجه الطائي اليوم

ويلعب العميد ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يقع الطائي في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.