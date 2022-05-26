توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة.

وبحسب مركز الأرصاد، تسجل مدينة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ45 مئوية، فيما تسجل مدينة الباحة أدنى درجة حرارة بـ16 درجة مئوية، فيما تسجل جازان أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 95 بالمئة.

درجات الحرارة الكبرى:

أما درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم فهي كما يلي: مكة المكرمة 45 درجة مئوية، والمدينة المنورة 42، ووادي الدواسر وشرورة 41، وبريدة والدوادمي والأحساء والعلا 40 مئوية، والرياض والمجمعة وبيشة وينبع 39، وجدة والدمام وتبوك وحفر الباطن والقنفذة 38، وحائل وجازان ونجران 37، وسكاكا والطائف 36، وعرعر والقريات ورفحا 34، وابها 32، والباحة والوجه 31 مئوية.

درجات الحرارة الصغرى:

وبالنسبة إلى درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: الباحة 16 مئوية، وأبها وطريف 17، والقريات ورفحا 18، والطائف 22، وتبوك ونجران وينبع 23، وحفر الباطن 24 مئوية، والرياض 25، وجدة والدمام وبريدة 26، والأحساء والعلا 27، والمدينة المنورة 28، وجازان 29، ومكة المكرمة 30 مئوية.