أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، على مناطق المملكة، أن منطقة مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ43 درجة مئوية.

وقال المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، إن تبوك وطريف وأبها تسجل أقل درجة حرارة بـ17 درجة مئوية، متوقعًا تكون سحب رعدية ممطرة على منطقتي أبها والباحة.

عوالق ترابية:

وتوقع مركز الأرصاد، استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية ونجران؛ حيث يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدًا أنها تحد من الرؤية الأفقية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.