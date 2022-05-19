توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل مدينة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ45 مئوية، فيما تسجل مدينتا القريات وطريف أدنى درجة حرارة بـ16 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 45 درجة مئوية، والمدينة المنورة والخرج والأحساء 43، والرياض وبريدة والمجمعة وحفر الباطن 42، والدمام والدوادمي والعلا ووادي الدواسر 41 مئوية.

ورفحا وشرورة 40، وينبع 39، وتبوك وحائل وسكاكا 38، وعرعر وبيشة 37، والقنفذة 36، وجدة ونجران والطائف 35، والقريات33، وأبها والباحة والوجه 31 مئوية.

درجات الحرارة الصغرى:

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: القريات وطريف 16 درجة مئوية، وأبها 17، ونجران 18، والباحة 19، والطائف 20، وتبوك 22، وحائل 24، وحفر الباطن والعلا 25، وجدة وبريدة وينبع 26، والرياض والدمام والأحساء 27، ومكة المكرمة والمدينة المنورة 29 مئوية.

توقعات طقس اليوم:

كان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، أن تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

ويستمر تأثير العوالق الترابية التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق نجران، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية والشرقية.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر، على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة وجازان.