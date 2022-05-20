كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته بشأن درجات الحرارة في مختلف مدن المملكة اليوم، مشيرًا إلى أن مكة لا تزال متصدرة قائمة المدن الأكثر حرارة بـ 47 درجة مئوية.

وشهدت العديد من المدن ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأيام الماضية، حيث تخطت درجة الحرارة حاجز الـ 40 في كل من “مكة، والمدينة، والرياض، والدمام، وبريدة، والخرج، والمجمعة، ووادي الدواسر، والدوادمي”.

توقعات درجات الحرارة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد تكون ضباب خفيف خلال الساعات الأولى من صباح اليوم على الأجزاء الساحلية في مكة، منوهًا بارتفاع درجة الحرارة اليوم في مكة إلى 47 درجة مئوية للعظمى، فيما تسجل الدرجة الصغرى 29 درجة مئوية.

وبالنسبة لبقية الظواهر الجوية فتوقع المركز أن تشهد مكة حركة من الرياح المحملة بالعوالق، يأتي هذا في الوقت الذي تصل فيه نسبة الرطوبة إلى 40% مما يزيد من الشعور بالحرارة وزيادة معدلات العرق.

من جهة أخرى تعتبر حالة الطقس اليوم في الباحة جيدة نسبيًا مقارنة ببقية المدن، حيث تشير توقعات الأرصاد أن تصل الدرجة العظمى إلى 31 مئوية، بينما تسجل الدرجة الصغرى 16 درجة مئوية. وأشارت التوقعات إلى وجود عوالق في الجو مما يضر بأصحاب الحساسية المزمنة سواء في الأنف أو الصدر، مع نسبة رطوبة لا تتعدى الـ 30%.

فيما أفادت توقعات مركز الأرصاد بأن بريدة ضمن قائمة المدن الأكثر حرارة على مستوى المملكة اليوم، فمن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى بها لـ 42 مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 26 مئوية، فيما تصل نسبة الرطوبة 20%، مع وجود عوالق جوية.

درجة الحرارة في جدة اليوم

وشهد طقس جدة اليوم تحسنًا ملحوظًا بعد تراجع درجات الحرارة العظمى إلى 36 مئوية، فيما وصلت الدرجة الصغرى إلى 26 مئوية، وعلى العكس ارتفعت معدلات الرطوبة لتصل إلى 95% بالمدينة، مع احتمال تكون ضباب في الجو.

كما تشير التوقعات إلى تسجيل مدينة أبها اليوم 32 درجة مئوية للعظمى، بينما تصل الصغرى إلى 17 درجة مئوية، فيما تصل نسبة الرطوبة إلى 30%، ومن المتوقع أن يكون طقس المدينة اليوم صحوًا لا يشوبه أية ظواهر جوية.