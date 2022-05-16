كشف المركز الوطني للأرصاد “NCM”، عن تسجيل منطقة مكة أعلى درجات الحرارة في المملكة اليوم الاثنين ١٥ شوال ١٤٤٣، بواقع 49 درجة مئوية، في حين سجل مرصد وادي الفرع 47.8 درجة مئوية كثاني أعلى درجة حرارة.

ارتفاع درجات الحرارة

ونبه المركز أن يسود اليوم طقس حار مائل إلى شديد الحرارة على منطقتي مكة المكرمة، المدينة المنورة، متوقعًا أن تشهد أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية انخفاضًا في درجات الحرارة.

معدلات غير مسبوقة

وتشير توقعات المركز إلى أن احتمالية أن تلامس درجات الحرارة اليوم في مكة الـ50 درجة مئوية للعظمى، بينما من المتوقع أن تصل 33 درجة مئوية للصغرى، في حين تصل نسبة الرطوبة إلى 10% مما يزيد من الشعور بالارتفاع في درجات الحرارة وزيادة العرق.

عوالق ترابية

وحذر المركز من استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، نجران وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تحسن مرتقب

وتشير التوقعات إلى أن حالة الطقس ستشهد تحسنًا نسبيًا خلال الأيام المقبلة، فعلى صعيد منطقة مكة ستشهد درجات الحرارة غدًا تراجعًا مقارنة بطقس اليوم، حيث تسجل الحرارة العظمى يوم غد الثلاثاء 46 درجة مئوية للعظمى، بينما للصغرى ستسجل درجة الحرارة 26 درجة مئوية، نستعرض درجة الحرارة المتوقعة حتى يوم السبت المقبل على منطقة مكة في التالي: