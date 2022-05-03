أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، توقعاته لدرجات الحرارة في المملكة ثاني أيام عيد الفطر.

وتصدرت مكة المكرمة، قائمة المدن الأعلى في درجات الحرارة بعدما سجلت 41 درجة والصغرى. فيما سجلت الباحة 27 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – عاصفة ترابية حيث تصل سرعة الرياح معها إلى أكثر من 45 كم/ساعة على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف، كما يستمر تأثر الرؤية الأفقية بالعوالق التربية على منطقتي الشرقية والرياض، في حين لا تزال الفرصة مهيأة هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 15-35 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.