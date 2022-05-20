استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بريقه على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وحقق فوزًا غائبًا منذ 4 سنوات.

الفريق الفيحاوي يتوج بالكأس

ونجح الفريق الفيحاوي في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بركلات الترجيح بنتيجة 3/1، بعد نهاية الأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي.

الفيحاء يحقق فوزه الثاني في الجوهرة

وتُعد مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين هي المواجهة الثامنة التي يخوضها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء على ملعب الجوهرة المشعة، حيث سبق ولعب 4 لقاءات ضد الاتحاد و3 أمام الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين.

وخسر الفريق الفيحاوي 4 مباريات، وكان آخرها أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضمن منافسات الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وتعادل مرتين أمام الأهلي.

وفاز الفيحاء ضد الاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة، في الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2017/ 2018، قبل أن يُحقق فوزه الثاني أمام الهلال بالأمس، ويتوج بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه.