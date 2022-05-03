واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تألقه أمام الكبار في المباريات التي تُقام على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

الهلال يخسر في ملعب مدينة المجمعة

ولعب الفيحاء ضد الهلال اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بخسارة الزعيم بهدف دون رد.

ورفع الفريق الفيحاوي رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الأول لكرة القدم بنادي الهلال عند 49 نقطة في المركز الثاني، ولديه مباراة مؤجلة.

الفيحاء يتألق على ملعبه

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء 6 مباريات على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، فاز 5 مرات، وخسر مرة وتعادل في أخرى.

وتعود خسارة الفريق الفيحاوي الوحيدة هذا الموسم إلى الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عندما هزم أمام الشباب بنتيجة 2/2، وتعادل ضد النصر في الجولة العاشرة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في الفوز على الاتحاد مرة في الدوري وأخرى بالكأس بنتيجة 1/0، فيما تفوق على كل من الأهلي بالجولة السادسة والهلال في المباراة المؤجلة.