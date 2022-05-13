عبّرت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، اليوم الجمعة، عن حزنها لوفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

نعي عبر تويتر:

وقالت ملكة بريطانيا، في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر: “يحزنني سماع نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وأضافت: “كرس أخوكم الموقر حياته لخدمة شعب الإمارات العربية المتحدة وعلاقته بحلفائها وأصدقائها”.

وتابعت ملكة بريطانيا: “سيبقى في الأذهان طويلًا من قبل جميع الذين يعملون من أجل الاستقرار الإقليمي، والتفاهم بين الأمم وبين الأديان”.

وختمت تغريدتها بالقول: “أتقدم لسموكم بأصدق التعازي وأتقدم بالتعازي إلى شعب الإمارات العربية المتحدة”.

وفاة الشيخ خليفة:

وتوفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوماً، اعتباراً من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من الجمعة.