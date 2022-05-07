أكدت مؤسسة جسر الملك فهد ضرورة أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص الذي يقودها لعبور الجسر إلى دولة البحرين.

وفي معرض رده على استفسار من أحد الأشخاص يرغب في العبور بسيارة ليست باسمه قال حساب العناية بالمستفيدين إنه يلزم أن تكون السيارة مسجلة باسمك أو لديك تفويض لدول مجلس التعاون الخليجي.

اشتراطات عبور جسر الملك فهد

وفي وقت سابق قالت المؤسسة إن متطلبات المرور هي، تلقي 3 جرعات من لقاح كورونا للبالغين، وجرعتين للأقل من 16 عامًا، أما الأقل من 12 عامًا فيشترط وجود تأمين ضد كوفيد 19 بغض النظر عن حالة التحصين.

أما العمالة المنزلية فيجب أن تكون محصنة في توكلنا، ومرافقة الكفيل أو من يحمل اسمه (الأبناء والبنات).

متطلبات التفويض يذكر أن تفويض المركبة هي خدمة إلكترونية تقدمها مديرية الأمن العام عن طريق نظام (أبشر) تمكن المستفيد من إضافة مفوض لقيادة مركبته داخليًا أو خارجيًا.

وجود تأمين على المركبة. وجود فحص دوري سار للمركبة. تسديد الرسوم. وجود حساب مفعل في أبشر للمفوض والمفوض له.

