قال ملك الأردن عبدالله الثاني: إن الوجود الروسي في جنوب سوريا كان مصدرًا للتهدئة، مشيرًا إلى أن الفراغ الذي ستتركه روسيا هناك ستملؤه إيران ووكلاؤها.

وأضاف ملك الأردن في مقابلة مع معهد هوفر، أمس الأربعاء، أن بلاده أمام تصعيد محتمل على حدودها مع سوريا.

كذلك، أوضح أن هناك تنسيقًا عربيًّا لإيجاد حلول لمشاكل المنطقة دون الاعتماد على أمريكا لحلها، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

انشغال روسيا في أوكرانيا:

أتت تصريحات ملك الأردن بعد تقارير تفيد باستغلال إيران انشغال الروس في العملية العسكرية بأوكرانيا، لتتوسع وسط سوريا ومناطق أخرى.

وانتشرت الميليشيات الإيرانية في موقع إستراتيجي وسط سوريا بعد انسحاب فصائل حليفة لروسيا، حيث وصلت تعزيزات ضخمة يوم الخامس من إبريل/ نيسان الماضي، من الحرس الثوري الإيراني إلى مستودعات مهين العسكرية شرق حمص، وذلك وفقًا لما أفادت به مصادر محلية لصحيفة “الشرق الأوسط”.