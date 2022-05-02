اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بقيادة مدربه الصربي فوك رازوفيتش، مساء الاثنين، استعداداته لمواجهته ضد نظيره الهلال.

الفيحاء ينهي استعداداته

وبدأ المران بالتدريبات اللياقية والتكنيكية، تبعها محطات فنية متعددة، واختتم المران بمناورة تكتيكية طبق خلالها اللاعبين النهج التكتيكي والفني لمواجهة الهلال، بجانب التنظيم الدفاعي والهجومي خلال الكرات الثابتة وركلات الزاوية.

على الجانب الآخر، أقامت إدارة العلاقات العامة بنادي الفيحاء، احتفالية لمنسوبي الجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك قبل الحصة التدريبية.

الهلال ضيفًا على الفريق الفيحاوي



ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد الهلال على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مساء الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المرتقبة، يحتل الفريق الفيحاوي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الثاني بـ49 نقطة.