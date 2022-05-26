أثنى المخرج منصور البدران على مشاركة المملكة في “مهرجان كان السينمائي الدولي”، عبر جناح مميز ومختلف تحت إشراف هيئة الأفلام، مشيداً بدورها المحفز لإنتاج الأفلام المحلية، وجذب الأعمال العالمية إلى المملكة، بالإضافة لتنمية القطاع من خلال تطوير المواهب السعودية.

رؤى وأهداف:

وقال: “إنّ وصول المملكة إلى هذا المحفل السينمائي الهام يعد تحدياً لدخول المنافسة الدولية، ولدينا من الإمكانات والأدوات والكفاءات السعودية المبدعة التي تسمح لنا بالمشاركة وكتابة سجل تاريخي سينمائي يعكس هويتنا وثقافتنا”.

فرص للاستثمارات:

وأضاف: “إن مساهمة المملكة في المهرجان تسخر لنا الطاقات العالمية، وتتيح لصناع الأفلام الالتقاء ببعضهم البعض؛ لتحقيق رؤى وأهداف متعددة، وتُوجد الفرص العديدة للاستثمارات المحلية والعالمية في القطاع “.

الجدير بالذكر أنّ المملكة تحتضن حالياً مهرجانين للأفلام؛ يعدَّان من المهرجانات السينمائية المهمة على مستوى المنطقة، وهما مهرجان “أفلام السعودية” الذي يعد نقطة انطلاق العديد من المواهب الصاعدة في المملكة، إضافة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي نجح في تقديم دورة أولى مميزة عُرض فيها 136 فيلماً من 68 دولة بــ 35 لغة.