تمكنت منطقة “لونا” بنادي اليخوت من جذب زوار موسم جدة بتجارب تذوق الأطباق العالمية بلمساتٍ سعودية؛ وسط حضور كبير من الأسر والعوائل بمختلف الجنسيات، وأجواء من البهجة والسرور مع جمال البحر وأجوائه الساحرة.

وتشمل منطقة “لونا” العديد من خيارات المطاعم والمقاهي التي تتميّز بإطلالتها البحرية البديعة في نادي اليخوت الذي يضفي جمالًا على الواجهة البحرية، ويحقق التنوع في فعاليات موسم جدة وكسب رضاء المتنزهين، حيث يحتضن مجموعة من المتاجر المتنوعة للأزياء والعطور والهدايا والإكسسوارات من أشهر الماركات العالمية، وتعد منطقة تسوق فاخرة لأصحاب الذوق الرفيع.

وتعد مارينا نادي اليخوت أكثر مناطق موسم جدة جمالًا، وتضم العديد من التجارب العالمية؛ وبدأت في تقديم فعالياتها مع مستهل انطلاق الموسم في 9 مناطق رئيسية في جدة، حيث تمتلك كل مقومات الجذب السياحي، من خلال مكانتها التاريخية والحضارية والتراثية، وتنوعها الثقافي، وهويتها البحرية الفريدة.