أعلن الأمن العام ضبط عدد من المواطنين والمقيمين تورطوا في عدد من الجرائم المتفرقة في عدد من المناطق بالمملكة.

في قبضة الأمن:

وبحسب الأمن العام، تم ضبط 3 مواطنين سلبوا مبلغًا ماليًا من محل تجاري باستخدام مركبة مسروقة في البكيرية، كما تمّ ضبط بعض المواطنين إثر مشاجرة بينهم في أحد الأماكن العامة في جدة.

كذلك تم ضبط مواطن سرق أجهزة هواتف متنقلة، وتمَّ استرداد 55 جهازًا بحوزته في نجران، كذلك تم ضبط مواطنين اعتديا بالضرب على حارس أمن والمدير المناوب في أحد المستشفيات في أبها، أما في حفر الباطن تم ضبط مواطنين ومقيم من الأردن قاموا بالسطو على منزل وسرقة مصوغات ذهبية.

مقيم جدة:

وفي جدة تم ضبط مقيم تحدث في مقطع فيديو عن ترتيب أوضاع بعض المقيمين، وكذلك تم ضبط مقيم نشل المارة ونفذ عدة حوادث جنائية باستخدام دراجة هوائية.