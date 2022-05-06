قرر منفذ الحديثة إلغاء البصمة مؤقتًا على المسافرين؛ بسبب التزاحم.

فيديو | مراسل #الإخبارية من منفذ الحديثة:

المنفذ يشهد ازدحاما شديدا والجوازات تعمل على إنهاء وتسريع إجراءات المسافرين #نشرة_التاسعة pic.twitter.com/NSvBW60psD — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 6, 2022

وأفاد مراسل قناة الإخبارية أن هناك تكدسًا في المنفذ من جميع الفئات العمرية، وسعوديين وغير سعوديين، مشيرًا إلى أن هناك حرصًا على تطبيق الإجراءات الأمنية.

سببان للتكدس:

وتابع أن التكدس هو الأول من نوعه في المنفذ، ويعود لسببين، الأول هو تطبيق نظام البصمة وهو نظام أمني لمصلحة الوطن والمواطن ولكن تطبيقه يسبب التأخير، مشيرًا إلى أن السبب الثاني هو إجراءات المسافرين بالباصات والتي تقع بالقرب من المركبات الصغيرة.