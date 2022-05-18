يعرض مهرجان أفلام السعودية الشهر القادم الفيلم الوثائقي من ذاكرة الشمال للمخرج عبدالمحسن المطيري.

10 قصص مختلفة:

ويستعرض الوثائقي من ذاكرة الشمال ما يقارب 10 قصص مختلفة من زوايا اجتماعية في الفترة ما بين 1990- 1991 أثناء حرب الخليج أو أزمة الكويت، ويركز على ذكريات الحرب في الداخل السعودي بوجهات نظر مختلفة.

وتعد حرب الخليج من الموضوعات المهمة التي لم يتم التطرق لها بشكل كافٍ دراميًّا وسينمائيًّا.

لقطات لأول مرة:

وتم تصوير الفيلم في مدن متعددة من المملكة، ويعرض الفيلم لقطات وصورًا تعرض لأول مرة ضمن نطاق السينما السعودية، وقد شارك في الفيلم ما يقارب 15 ضيفًا يقدمون ذكرياتهم ومواقف متباينة أثناء أزمة الخليج.

الفيلم من إنتاج شوميديا وفايف كلرز، وهو من إخراج عبدالمحسن المطيري وإنتاج سلطان العايد وطارق الرويلي.

ويمثل الفيلم عودة للعمل السينمائية من جديد لمخرجه عبدالمحسن المطيري أحد أهم السينمائيين السعوديين ممن شارك في مجموعة تلاشي السينمائية، والتي حققت عددًا من الجوائز الخليجية، إضافة لمشاركاته النقدية في العديد من المقالات والندوات حول السينما في عدد من الصحف الخليجية والمحلية.