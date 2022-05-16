أعلنت شركة ماكدونالدز، في أوائل مارس الماضي، أنها ستنسحب من روسيا، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، واليوم، قالت إنها بدأت في بيع أعمالها في موسكو بعد 30 عامًا من تشغيل مطاعمها.

وكانت أغلقت ماكدونالدز في مارس جميع مطاعمها البالغ عددها 850 مطعمًا في روسيا، وذلك بعدد موظفين بلغ 62 ألف شخص، وكان من ضمن تصريحات الشركة الأمريكية أنها ستزيل أيضًا الأقواس الذهبية الشهيرة والرموز واللافتات.

وكان من المتوقع أنه بعد خروج ماك والمطاعم الأمريكية الأخرى مثل ستاربكس، سيشكل ذلك ضغطًا على موسكو، من حيث ارتفاع البطالة على الأقل، إذًا ما الحل الذي وجدته روسيا؟

كان الحل بسيطًا للغاية وهو تبديل حرف الـ M بحرف الـ B، أما الأقواس الذهبية المألوفة، باتت مائلة بزاوية 90 درجة، حتى الشخصية الشهيرة الأشبه بشكل المهرج تم تعديلها لتصبح شخصية العم فانيا، وهي مأخوذة من مسرحية القرن التاسع عشر للمخرج الروسي أنطون تشيخوف.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، قال فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي، إن العلامات التجارية الروسية يجب أن تستحوذ على الشركات الأمريكية، متابعًا: أعلنوا أنهم سيغلقون الأبواب في وجوهنا، لكننا لن ندع الشعب دون وظائف ولن يتم لوي أذرعنا.

لم تكتف روسيا بذلك وحسب، بل خفضت أسعار الوجبات في المطاعم البديلة، علمًا بأن الدولة تقوم بإنتاج اللحوم والخضار والبطاطس وجميع المكونات الأخرى، وبالتالي لم يقف الأمر عليها بخسارة تذكر.

والخطة التي يتم مناقشتها الآن تأميم الشركات المملوكة لأجانب التي غادرت البلاد، مثل بيتزا هت وستاربكس.

ماكدونالدز والانتصار على الشيوعية

اجتذب وصول ماكدونالدز إلى الاتحاد السوفيتي عام 1990 حشودًا كبيرة وعناوين صاخبة، وأصبح رمزًا لانتصار الغرب على الشيوعية في نهاية الحرب الباردة، وقد انهار الاتحاد السوفيتي في العام الذي يليه.

ومنذ ذلك الحين، اكتسبت السلسلة الأمريكية شعبية في روسيا وأوكرانيا، وكلاهما كان عضوًا سابقًا في الاتحاد السوفيتي.

أرباح ماك من روسيا وأوكرانيا

عائدات الشركة الأمريكية كبيرة من البلدين، حتى أنها في العام الماضي فقط، حققت 9% من عائداتها البالغة 23.2 مليار دولار منهما.

وقالت الشركة التي تتخذ من شيكاغو مقرًا لها إنها ستواصل دفع رواتب الموظفين كاملة في أوكرانيا، حيث كان لماكدونالدز 108 متجر قبل الصراع، أما في روسيا فكان لها 850 متجرًا و 62 ألف عامل.