حصد فريق الفيحاء لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى وذلك بعد فوزه على فريق الهلال في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة بركلات الجزاء الترجيحية.

ملخص الوقت الأصلي

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي قوي من الهلال مع نسبة استحواذ وصلت إلى 84% في أول ربع ساعة من الشوط الأول.

وبالفعل ترجم الزعيم ضغطه بهدف عبر سالم الدوسري بالدقيقة الـ48 من عمر الشوط الأول.

ومع نهاية الشوط الأول وصل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحضور المباراة النهائية وتتويج الفريق الفائز باللقب.

وفي الشوط الثاني، ومن خطأ من المدافع علي البليهي تمكن البرازيلي رامون لوبيز بالدقيقة الـ66 من تسجيل هدف التعادل لـ الفيحاء.

ولجأ الفريقان لشوطين إضافيين بعد التعادل بنتيجة 1-1 في الوقت الأصلي حيث استمر التعادل قائمًا ليذهب الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق الفيحاء.