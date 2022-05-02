أطلق المستشار في الديوان الملكي رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ مسابقة عبر وسم مسابقة أبوناصر متحدياً متابعيه في الإجابة على أسئلة المسابقة.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو من أحدث أغاني ماجد المهندس وطلب من متابعيه الإجابة على عدد من الأسئلة من بينها، من الفنان؟ من الملحن؟ من المخرج؟ من بطلة الكليب؟

إجابة أسئلة تركي آل الشيخ

ونجح الكثير من المتابعين في الإجابة على الأسئلة حيث كانت الأغنية للفنان ماجد المهندس من كلمات آل الشيخ من إخراج نيهات اوداباسي ألحان وليد سعد توزيع جلال الحمداوي أما بطلة الكليب فكانت عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك.

معلومات عن إيرينا شايك

يذكر أن إيرينا شايك اسمها بالكامل إيرينا فاليريفنا شيخالإسلاموفا من مواليد 6 يناير 1986. حققت شايك شهرة كبيرة عام 2007 عندما تعاقدت مع شركة إنتيميسمي للملابس الداخلية. ظهرت كذلك في غلاف مجلة سبورتس أليستريتد سويم سووت بحلول عام 2011 وتُعد أول عارضة روسية تظهر على غلاف هذه المجلة. صنّفها موقع موديلز.كوم في المرتبة رقم ثمانية في العالم ضمن قائمة أجمل عارضات الأزياء.