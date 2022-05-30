حثت العديد من أمانات المناطق المشمولة بالمرحلة الأولى من قرار تسوير الأراضي الفضاء، المواطنين على سرعة تسوير أراضيهم قبل انتهاء مهلة التسوير لتفادي الغرامات المقررة وفق النظام.

تسوير الأراضي الفضاء

وتبدأ المرحلة الأولى من تطبيق غرامات عدم تسوير الأراضي يوم 1/7/2022 وتبدأ العقوبة من 100 ريال للمتر الطولي وتتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وتشمل المرحلة الأولى الأراضي الواقعة في الرياض ومكة والمدينة والدمام وجدة.

وكانت أمانة المدينة المنورة قد حددت في وقت سابق المحاور المستهدفة بالتسوير وتشمل الأراضي الواقعة على الطرق الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية داخل المدينة والتي يبلغ عددها 11 طريقًا وهي: ( طريق أبي ذر الغفاري، طريق أبي بكر الصديق، طريق المطار، طريق العباس بن عبادة، طريق الهجرة، طريق السلام، طريق خالد بن الوليد، طريق الملك فهد، طريق الملك عبدالعزيز، طريق الملك عبدالله، طريق أمير المؤمنين عثمان بن عفان ) .

ضبط الأراضي الفضاء

وتهدف الحملة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفي وقت سابق إلى ضبط الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخلها وحمايتها من التعديات فضلًا عن معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري على الطرقات والشوارع ورفع جودة الحياة.