خلدت مواطنة تدعى شريفة عسيري ذكرى ابنها الوحيد المتوفى منذ 30 عاماً رغم تجاوز عمرها 100 سنة في قرية زبنة غرب أبها بمنطقة عسير.

فيديو | على الرغم من تجاوز سنها 100 عام.. "شريفة عسيري" تخلد ذكرى ابنها الوحيد المتوفى منذ 30 عاما #الراصد pic.twitter.com/tIR0XJ7oEb

— الراصد (@alraasd) May 8, 2022

وقالت المواطنة شريفة عسيري، لبرنامج “الراصد ” المُذاع على قناة “الإخبارية”: “إن ابنها الوحيد توفي عندما كان بعمر 25 عاماً وكان متزوجاً ولديه ولد وحيد تتمنى أن يجد وظيفة”.

تعيش على ذكرى ولدها

وأضافت أن ولدها الوحيد توفي قبل أن يرى طفله، حيث كانت امرأته حاملاً وقت وفاة ابنها الوحيد.

وظهرت شريفة عسيري وهي تمسك بيدها براد الشاي الذي كان يحتفظ ابنها به ويأخذه معه في كل مكان، مُشيرة إلى أنها تحبه لأنه من رائحته.

وحاول مراسل الإخبارية التخفيف عنها، وقال لها هل تبيعين هذا البراد، فقالت: لا أبداً، فهو من ذكرى ولدي.