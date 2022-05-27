حصلت مواطنة، على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال، بعد 16 عامًا من الانقطاع عن التعليم بسبب الإصرار والعزيمة.

وقالت أم رهف، وفقًا لـ”الإخبارية”: ”مرحلة الماجستير مرحلة دسمة والدراسة كانت مكثفة”، مبينة أنها كانت لديها تحديات أكثر بسبب كونها أمًا وموظفة.

فيديو | بعد انقطاع 16عاما عن #التعليم.. رهف تلبس أمها قبعة التخرج بعد حصولها على الماجستير#برنامج_اليوم#الإخبارية pic.twitter.com/hA1qx69Va6 — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) May 26, 2022

تحدٍ وشغف ورغبة

وأضافت أن الدراسة كانت بالنسبة لها تحديًا وشغفًا ورغبة لكي تصل لكل ما تريده، موضحة أنها كانت تنظم الوقت بين العمل والمنزل وأولادها، وبين مهامها كموظفة وأم وطالبة.

وتابعت أن رهف هي السند والعون لها، ومروا بظروف صعبة بسبب مرض أبيها، فكانت تقوم بدور الأم في البيت وكانت مهتمة بدراستها ودراسة إخوانها، وكانت تساعدها في الماجستير، وتنزل مكتبة الجامعة لكي توفر لها المراجع.