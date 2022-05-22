فتح برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، ملف هروب العاملات المنزليات، حيث استضاف مواطنة متضررة من هذا الأمر لسرد تفاصيل تجربتها.

هروب العاملات المنزليات..

مواطنة متضررة: لا نستطيع رفع دعوى قضائية ضد الخادمة الهاربة بعد بلاغ الهروب#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Iiw1HmFnvF

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 22, 2022

مكاتب متورطة:

وقالت المواطنة المتضررة خلال حوارها إلى البرنامج: إن بعض الأسر أخبروها أن بعض المكاتب متورطة في عمليات تسهيل الهروب.

وتابعت أنه لا يوجد أي تعويض للأسر المتضررة من هروب العاملات، مطالبة “مساند” بسداد المبلغ المستحق لمكاتب العمالة على أقساط طوال فترة العقد؛ حتى يضمن المواطنون حقوقهم.

حيرة بسبب العاملات المنزليات:

وأردفت: بعد هروب العاملة والتبليغ نصبح حائرون بين مراجعة مكتب العمل و”مساند” والجوازات للحصول على حقوقنا، وخسرت 17 ألفًا بسبب هروب الخادمة، لا توجد جهة محددة نلجأ إليها لطلب التعويض، متسائلة: لماذا تُسَفَّر الخادمات الهاربات مباشرة بعد القبض عليهن قبل أن نحصل على حقوقنا؟

وأكدت المواطنة المتضررة أنها لا تستطيع رفع دعوى قضائية ضد الخادمة الهاربة بعد بلاغ الهروب، كاشفة أنه تم تسجيل 4 حالات هروب في نفس اليوم في الشارع الذي تسكن فيه!