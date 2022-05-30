كشف عبدالله الدوسري، أحد خريجي الجامعة الإلكترونية السعودية، عن تفاصيل رحلته الغريبة مع التعليم الذي انقطع عنه لمدة 30 عامًا.

فيديو | "عبد الله الدوسري" انقطع عن الدراسة بسبب مرض والدته فعاد بعد 30 عامًا ليكمل دراسته ويتخرج من الجامعة ويحتفل رفقة أبنائه وأحفاده#الراصد pic.twitter.com/JpLB0kOJiX — الراصد (@alraasd) May 30, 2022

استكمال الثانوية:

وأوضح الدوسري، خلال حواره إلى برنامج الراصد، المذاع على قناة الإخبارية، أن حلم الدراسة عنده منذ زمن، مشيرًا لاستكماله الثانوية حتى الوصول للشهادة الجامعية والاحتفال رفقة أبنائه وأحفاده.

الإعلام الرقمي:

ولفت إلى أنه اختار تخصص الإعلام الرقمي؛ لأنه يثق في أن واقعك الحالي هو ما بناه ماضيك، وإذا أردت تغيير مستقبلك عليك أن تفعل شيئًا مختلفًا.