أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اعتماد تطبيق الدوام الصيفي للعام الدراسي الحالي في جميع المدارس الحكومية والأهلية التابعة لها، بدءاً من يوم غدٍ.

حضور الطلاب:

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم نجران جابر مدخلي، أنه وفق آلية الدوام الصيفي سيكون حضور الطلاب والطالبات للاصطفاف عند الساعة 6:45 صباحاً، وبداية الحصة الأولى الساعة 7:00 صباحاً، وفيما يتعلق بمدارس التوأمة للمدارس التي تعمل بنظام الفترتين سوف يكون حضور الطلاب والطالبات للاصطفاف للفترة الأولى الساعة 6:45 صباحاً، وبداية الحصة الأولى الساعة 7:00 صباحاً، بينما سيكون بداية الاصطفاف للفترة الثانية الساعة 12:30 ظهراً، وبداية الحصة الأولى الساعة 12:45 ظهراً.