أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن مصليات عيد الفطر المبارك في مدينة عرعر والهجر التابعة لها.

موعد صلاة عيد الفطر:

وتقام صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة في تمام الساعة السادسة و4 دقائق، وفي المدينة المنورة السادسة ودقيقة، وفي الرياض تقام في الخامسة و33 دقيقة، أما في بريدة فتقام في تمام الساعة الخامسة و41 دقيقة، والدمام في الخامسة و16 دقيقة، وأبها في الخامسة و59 دقيقة.

وتقام صلاة عيد الفطر في تبوك بتمام الساعة السادسة و8 دقائق، وحائل في تمام الخامسة و49 دقيقة، وعرعر الخامسة و45 دقيقة وجازان الخامسة و59 دقيقة، وفي نجران الخامسة و52 دقيقة، أما الباحة فتقام الصلاة في تمام السادسة وفي سكاكا الخامسة و51 دقيقة.