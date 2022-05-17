توقع المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، استمرار الغبار والعوالق الترابية على المملكة لليومين المقبلين على بعض المناطق.

#نشرة_الرابعة | المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: العوالق الترابية لموجة الغبار الحالية ستستمر لمدة يومين على بعض المناطق#غبار_الرياض@PmeMediacen pic.twitter.com/YukT7vu6G6

— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 17, 2022

وأوضح في مداخلة إعلامية مع قناة العربية، أنه في يوم السبت المقبل ستشهد الرياض عوالق ترابية جديدة، على المناطق الشرقية، والشمالية، والجنوبية الداخلية، ومنطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

استمرار حالة الأتربة والغبار

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد أصدر قبل قليل تحذير متقدم من استمرار حالة الأتربة، والغبار، ونشاط الرياح السطحية، وشبه انعدام الرؤية، في المنطقة الشرقية، على أن تنتهي حالة التحذير بعد غدٍ الأربعاء.

كما أصدر المركز في الوقت نفسه تحذيرًا لمنطقة الرياض من استمرار الرياح السطحية، وانتشار الغبار والعوالق الجوية، إلا أنها توقعت انحسار حالة الاضطراب الجوي عن العاصمة غدًا الثلاثاء، في حين تمتد في القصيم إلى يوم الأربعاء.

نصائح للوقاية من الغبار

وحذرت وزارة الصحة مرضى الربو والأطفال وكبار السن ومرضى القلب، من موجة الغبار الحالية التي تشهدها عدة مناطق، مشيرة إلى ضرورة اتباع طرق الوقاية لتفادي الأزمات التنفسية، كما شددت على اتباع تعليمات الدفاع المدني والأرصاد الجوية، وغلق النوافذ والأبواب، وارتداء الكمامات، وتشغيل أجهزة تكييف وترطيب الهواء، وتجنب الخروج إلا للضرورة، وسرعة التوجه لأقرب مستشفى في حالة ظهور أعراض ضيق تنفس.