نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة طقس حارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة، وعرفات، والجموم، وبحره، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الرابعة مساءً.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تأثير العوالق الترابية على مناطق الحدود الشمالية وجنوب المملكة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, وطقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتي مكة المكرمة، المدينة المنورة.

كما تكون السماء غائمة جزئياً ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف.