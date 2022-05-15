توقع محلل مركز الأرصاد عادل قازنلي ارتفاع درجات الحرارة على مكة والمدينة خلال الأيام المقبلة بسبب موجة حارة تتزامن مع بداية فصل الصيف.

فيديو | المحلل في مركز #الأرصاد عادل قازنلي: موجة حارة تساهم في ارتفاع درجات الحرارة على #مكة_المكرمة و #المدينة_المنورة مع بداية دخول فصل الصيف#الإخبارية pic.twitter.com/64e1U7Bk3H

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 15, 2022

درجات الحرارة اليوم

جاء ذلك في مداخلة مع قناة الإخبارية اليوم، مشيرًا إلى أن معظم مناطق المملكة تشهد هذه الفترة رياح البوارح فيما تكون الأجواء مغبرة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة اليوم في حدود منتصف الثلاثينيات وقد تصل إلى نهاية الثلاثينيات في بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا في الرياح السطحية، تصل سرعة الرياح معها 50 كم/ساعة مما تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق الشرقية، الرياض وجنوب المملكة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وطقس حار إلى شديد الحرارة على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، كما تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيًا جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.