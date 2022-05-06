توقع المركز الوطني للأرصاد موجة غبار تتسبب في انعدام الرؤية على العاصمة الرياض خلال الساعات القادمة.

مستجدات الحالة الغبارية:

وأعلنت الأرصاد مستجدات الحالة الغبارية، حيث من المتوقع أن يستمر تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية التي تتسبب في انعدام أو شبه انعدام للرؤية على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية والمحافظات الشمالية لمنطقة الرياض، ويتوقع أن يمتد تأثيرها على العاصمة في الساعات القادمة.

حالة الطقس اليوم:

وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أمطار رعدية:

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة، ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من وسط وشرق المملكة.