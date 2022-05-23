تشهد منطقة الرياض حاليًّا حالة من التقلبات الجوية، تتمثل في نشاط للرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، لاسيما على الطرق السريعة.
#محافظ_الخرج #غبار_الخرج #غبار_الرياض #العاصفة_الترابية #الاثنين #تصويري pic.twitter.com/8Jvz6kyoAX
— عبدالله الحمدان (@992_56) May 23, 2022
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في وقت سابق، موجة غبار وعاصفة ترابية، تؤثر على أجواء عدة مناطق خلال الساعات القليلة القادمة.
الدفاع المدني يحذر:
كما حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء أمس السبت، من أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام للرؤية على منطقة الرياض، خاصة على الطرق السريعة.
مساء الخير
كيفكم مع الغبار 😷؟#الرياض_الآن#الغبار #غبار_الرياض pic.twitter.com/Z0IX02EF1t
— foz (@11foz11) May 23, 2022
وأوضحت المديرية أن المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا متقدمًا حول نشاط في الرياح السطحية تتسبب بانعدام الرؤية تستمر لعدة ساعات.
أمن الطرق يحذر أهل الرياض:
كذلك نبهت القوات الخاصة لـ أمن الطرق مستخدمي طرق منطقة الرياض في كلٍّ من (الخرج- الدرعية- الدلم- الرياض العاصمة- المزاحمية- القويعية- ضرما- مرات)، حيث تشهد المنطقة نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة، يُصاحب ذلك تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.
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