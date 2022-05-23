تشهد منطقة الرياض حاليًّا حالة من التقلبات الجوية، تتمثل في نشاط للرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، لاسيما على الطرق السريعة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في وقت سابق، موجة غبار وعاصفة ترابية، تؤثر على أجواء عدة مناطق خلال الساعات القليلة القادمة.

الدفاع المدني يحذر:

كما حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء أمس السبت، من أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام للرؤية على منطقة الرياض، خاصة على الطرق السريعة.

وأوضحت المديرية أن المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا متقدمًا حول نشاط في الرياح السطحية تتسبب بانعدام الرؤية تستمر لعدة ساعات.

أمن الطرق يحذر أهل الرياض:

كذلك نبهت القوات الخاصة لـ أمن الطرق مستخدمي طرق منطقة الرياض في كلٍّ من (الخرج- الدرعية- الدلم- الرياض العاصمة- المزاحمية- القويعية- ضرما- مرات)، حيث تشهد المنطقة نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة، يُصاحب ذلك تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.