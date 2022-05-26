توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، عبدالله المسند، أن تتشكل سحب ممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير والباحة والطائف.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس: “عادة يتهيأ موسم الأمطار للرحيل بالقرب من نهاية شهر مايو في كل مناطق السعودية، عدا المرتفعات الجنوبية الغربية على أمل العودة مرة ثانية بعد نحو 140 يوماً، ومع ذلك قد نتفاجأ بخلاف ذلك.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، الحدود الشمالية والجوف ويستمر تأثير العوالق الترابية على مناطق القصيم، الرياض والشرقية وتمتد إلى منطقة نجران.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وكذلك تكون السماء غائمة جزئيًا على مناطق حائل، القصيم والرياض، وطقس رطب على طول ساحل البحر الأحمر.