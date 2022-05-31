حرصت إدارة موسم جدة على استقطاب الكفاءات الشابة والمواهب المبدعة للمشاركة في الفعاليات وإظهار مواهبهم وإبداعاتهم في المنتجات والتصاميم المتميزة التي يقدمونها تلبية لاحتياجات واهتمامات الزوار، كما وفرت عددًا كبيرًا من الفرص الوظيفية لإكسابهم تجارب ومهارات حرفية وإثرائهم بالخبرات الميدانية، وتحقيق الاستفادة المادية لهم.

منصة مطلوب تعرض الفرص

وأتاحت منصة “مطلوب” التي أطلقتها ادارة الموسم الفرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة لعرض منتجاتهم للزوار ولقاء رجال وسيدات الأعمال والمهتمين بالقطاع التجاري في بيئة تسويقية منظمة تمنحهم تجارب تجارية ثرية تطور من قدراتهم.

ويواصل القائمون على موسم جدة تكريس الجهود لصناعة الشباب والشابات المؤهلين لدخول سوق العمل، وإكسابهم مهارات حرفية وتنظيمية تساعدهم في أداء وظائفهم ومشاريعهم المستقبلية بكل كفاءة واقتدار، واضعين بعملهم في وظائف فعاليات الموسم بصمة إبداع واحترافية، ومقدمين صورة رائعة تعكس ما حققه قطاع السياحة والترفيه من تطورات وانجازات ودمج للتسويق بالترفيه.

الأنشطة التجارية في موسم جدة

وشهدت الأنشطة التجارية في الموسم سواء في مجال تقديم المأكولات والمشروبات وصناعة الحلوى أو في المعارض المخصصة للتصاميم الإبداعية والرسومات الرائعة والعديد من الأنشطة التجارية والتسويقية المتنوعة تنافسًا رائعًا بين فئة الشباب والشابات مقدمين خدماتهم بكل جودة واحترافية، بالإضافة لمساهمة العديد من هذه الكفاءات في الإرشاد السياحي وتنظيم الفعاليات والعروض المختلفة.