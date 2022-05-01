يحين موعد أذان المغرب اليوم الثلاثين من شهر رمضان في مكة المكرمة عند الساعة 06:47 مساء فيما يكون عند الساعة 06:51 في المدينة المنورة وفي الرياض يؤذن لصلاة المغرب عند الساعة 06:23.

موعد أذان المغرب اليوم

وسيكون أهالي الدمام هم أول من يتناول الإفطار اليوم الثلاثين من رمضان حيث يحين موعد أذان المغرب عند الساعة 06:12 دقيقة أما آخر من يفطر اليوم فهم أهالي تبوك حيث يؤذن مغرب اليوم الثلاثين من رمضان عند الساعة 07:09 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم

فيما ستكون مواقيت الصلاة في باقي المدن السعودية اليوم الثلاثين من رمضان كما يلي: