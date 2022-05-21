كشف مقدم فقرة تقويم على قناة العربية، الدكتور خالد الزعاق، عن الموعد الفعلي لبداية الحر في المملكة، معتمدًا على مرتكزات الحساب عند العرب قديمًا وحديثًا وهي “الشمس، والقمر، والثريا”.

اذا طاحت الثريا عشا دور لدلوك رشا

وذا طلعت الثريا عشا دور

لعيالك عشا

طاحت :غابت

العشاء : وقت صلاة العشاء

الدلو : سطل الماء

الرشاء : الحبل

طلعت : أشرقت

اعيالك : الأولاد

عشا : وجبة العشاء

pic.twitter.com/dAviK4qRF3 — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) May 21, 2022

بداية الحر فعليًّا:

وقال الزعاق: إنه خلال هذه الأيام ستنغمس الثريا في حمرة شعاع الشمس غربًا، وهذا أمارة وعلامة على بداية الحر الفعلي.

وقال خالد الزعاق: إن مرتكزات الحساب تعتمد على حركة الشمس والقمر والثريا وعلاقة هؤلاء الثلاثة ببعضهم البعض، حيث تدل الشمس على السنة فهي تنزل في كل شهر بمقدار برج. وأضاف أن القمر يدل على الشهر، حيث يعرف العرب بداية أشهرهم عن طريق أهلته، أما الثريا فيتم استخدامها لحساب المواسم.

النجوم والمواسم:

وأوضح أن النجوم موجودة على صفحة السماء ليلًا ونهارًا وقوة إضاءة الشمس يجعلنا لا نشاهدها خلال النهار. ولفت إلى أنه إذا تحرر النجم من حمرة شعاع الشمس قبل شروقها شرقًا بدأ حساب الطالع عند العرب، واذا انغمس في حمرة شعاعها غربًا بعد المغيب بدأ حساب النوء، فطالع الثريا بداية البرد، ونوء الثريا بداية الحر.